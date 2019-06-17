2019-06-17T08:11:01+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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17 июня на Ставрополье произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Хендай, двигаясь в направлении Невинномысска, не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся со встречным пассажирским микроавтобусом Фольскваген.

В результате автоаварии водитель и передний пассажир Хендай от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир легковушки, а также водитель и 8 пассажиров Фольксвагена доставлены в больницу.

Погибший - водитель житель Ставропольского края, личность погибшего пассажира устанавливается. На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, обстоятельства автоаварии устанавливается. Движение на месте ДТП не затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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