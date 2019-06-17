На Ставрополье в ДТП погибли два человека
17 июня на Ставрополье произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Хендай, двигаясь в направлении Невинномысска, не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся со встречным пассажирским микроавтобусом Фольскваген.
В результате автоаварии водитель и передний пассажир Хендай от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир легковушки, а также водитель и 8 пассажиров Фольксвагена доставлены в больницу.
Погибший - водитель житель Ставропольского края, личность погибшего пассажира устанавливается. На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, обстоятельства автоаварии устанавливается. Движение на месте ДТП не затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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