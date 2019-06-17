На Ставрополье арестованы расхитители предприятия
В полицию Грачевского района Ставрополья поступило заявление от управляющего одного из сельскохозяйственных предприятий о краже имущества.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили работников организации и возможных очевидцев преступления.
Установлено, что злоумышленники проникли на предприятие и из четырех боксов похитили вал с комбайна, моторную группу с трактора и другое имущество, которое сдали в пункт приема цветмета.
Cотрудники полиции выяснили, что к преступлению могут быть причастны двое жителей населенных пунктов Грачевского района. Молодых людей доставили в отдел внутренних дел, где они во всем сознались.
Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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