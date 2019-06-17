2019-06-17T09:02:38+03:00
Происшествия

На Ставрополье арестованы расхитители предприятия

Михаил ЮЖНЫЙ
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В полицию Грачевского района Ставрополья поступило заявление от управляющего одного из сельскохозяйственных предприятий о краже имущества.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили работников организации и возможных очевидцев преступления.

Установлено, что злоумышленники проникли на предприятие и из четырех боксов похитили вал с комбайна, моторную группу с трактора и другое имущество, которое сдали в пункт приема цветмета.

Cотрудники полиции выяснили, что к преступлению могут быть причастны двое жителей населенных пунктов Грачевского района. Молодых людей доставили в отдел внутренних дел, где они во всем сознались.

Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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