2019-06-17T10:36:34+03:00
Происшествия

Появилось видео с места массовой аварии на трассе Ставрополья

Столкнулись минивэн, рейсовый микроавтобус, грузовик и 3 легковушки [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: УГИБДД СКФото: УГИБДД СК
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Утром 17 мая, около 8.00 часов, в Кочубеевском районе столкнулись 6 автомобилей: минивэн "Хонда" с регистрационными знаками Армении, легковушка "КИА", рейсовый микроавтобус "Мерседес", направлявшийся из Моздока в Краснодар, грузовой "Хендай" и два отечественных авто "ВАЗ 2112" и "ВАЗ 2112".

Кадры с места массовой аварии на Ставрополье - в момент столкновения в 6 машинах находились 32 человека.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального УГИБДД, в момент аварии в автомобилях находились 32 человека, из них шестеро с травмами попали в Центральную городскую больницу Невинномысска.

- Предположительно, причиной ДТП стало превышение скоростного режима и не безопасная дистанция до впереди движущегося транспорта, - добавили в ведомстве.

Отметим, что ЧП произошло на том же 250-м км трассы "Кавказ", где шестью часами ранее в смертельной аварии иномарки и микроавтобуса погибли двое и пострадали 10 человек.

По обоим происшествиям ведутся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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