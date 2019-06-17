В Кисловодске завели уголовное дело на руководство санатория

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-17T10:56:44+03:00

Несколько лет работникам частично не платят ЗП

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В ставропольском городе-курорте Кисловодске завели уголовное дело по статье "невыплата заработной платы" на руководство санатория. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, с января 2013 по май 2019 года частично не выплатили заработную плату 3 работникам.

- Общая сумма задолженности составила около 900 тысяч рублей, - уточнили в надзорном ведомстве. - Сейчас следователь СКР провел выемку бухгалтерских документов, назначил бухгалтерскую экспертизу финансово-хозяйственной деятельности с целью установления точного размера подлежащей выплате заработной платы.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU