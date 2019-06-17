Появилось видео смертельной аварии под Невинномысском

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-17T11:10:09+03:00

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Очевидцы выложили в сеть кадры с места ночного столкновения микроавтобуса "Фольцваген" и иномарки "Хендай", произошедшего 17 июня около 2.30 часов в Кочубеевском районе.

Видео смертельной аварии под Невинномысском.

Авария, напомним, унесла жизни водителя и пассажира легковушки. Еще 10 человек попали в больницу Невинномысска.

Предварительно, причиной ДТП называют неосторожность водителя авто "Хендай", который ехал со стороны Минеральных вод в направлении Невинномысска, не справился с управлением и вылетел навстречу грузопассажирскому фургону.

ИСТОЧНИК KP.RU