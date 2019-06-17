В Карачаево-Черкесии ранили ножом начальника госучреждения
Мужчину доставили в больницу
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На днях в больницу с ножевыми ранениями доставили госслужащего Айдемира Джанкезова, который руководит Фондом обязательного медицинского страхования республики. Мужчину атаковал неизвестный преступник.
Врачи оперативно его прооперировали, но пациент ещё не приходит в сознание. Из-за этого следователи не могут поговорить с Джанкезовым.
- Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия, передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии. - Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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