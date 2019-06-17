Дело об убийстве таксиста на Ставрополье передали в суд

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-17T11:36:43+03:00

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Завершилось расследование убийства таксиста в Труновском районе Ставропольского края. Трагедия произошла 29 января текущего года. На скамье подсудимых 18 летний местный житель.

Как установили следователи, обвиняемый вызвал знакомого ему перевозчика, перед которым уже имел долг за поездки, и попросил отвезти в село Труновское. Приехав на место, платить отказался. Началась перепалка, при которой юноша несколько раз найденным под сиденьем авто молотком ударил водителя по голове, вытащил потом его тело из машины и выбросил в реку. Чтобы скрыть следы преступления, парень повредил внутреннюю обшивку салона и сидений, знак принадлежности к такси и сжег обнаруженную в салоне сумку, навигатор, ключи зажигания и молоток.

- Похитив мобильный телефон потерпевшего стоимостью свыше 13 тысяч рублей, обвиняемый скрылся. В настоящее время следователь направил это уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР. - Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство", "угон автомобиля", "кража" и "умышленное уничтожение чужого имущества".

ИСТОЧНИК KP.RU