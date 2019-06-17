2019-06-17T11:36:43+03:00
Происшествия

Дело об убийстве таксиста на Ставрополье передали в суд

Трагедия произошла этой зимой
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершилось расследование убийства таксиста в Труновском районе Ставропольского края. Трагедия произошла 29 января текущего года. На скамье подсудимых 18 летний местный житель.

Как установили следователи, обвиняемый вызвал знакомого ему перевозчика, перед которым уже имел долг за поездки, и попросил отвезти в село Труновское. Приехав на место, платить отказался. Началась перепалка, при которой юноша несколько раз найденным под сиденьем авто молотком ударил водителя по голове, вытащил потом его тело из машины и выбросил в реку. Чтобы скрыть следы преступления, парень повредил внутреннюю обшивку салона и сидений, знак принадлежности к такси и сжег обнаруженную в салоне сумку, навигатор, ключи зажигания и молоток.

- Похитив мобильный телефон потерпевшего стоимостью свыше 13 тысяч рублей, обвиняемый скрылся. В настоящее время следователь направил это уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР. - Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство", "угон автомобиля", "кража" и "умышленное уничтожение чужого имущества".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назначен новый прокурор Республики Дагестан
Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии с иномаркой и микроавтобусом на Ставрополье
В Ингушетии местного жителя убили около своего дома
За вымогательство арестовали замначальника уголовного розыска и майора полиции Ставрополья
«Ушёл по грибы и пропал без вести»: Спасатели КБР обследуют ущелье в поисках человека
В Карачаево-Черкесии ранили ножом начальника госучреждения
Появилось видео смертельной аварии под Невинномысском
В Кисловодске завели уголовное дело на руководство санатория
Появилось видео с места массовой аварии на трассе Ставрополья
На Ставрополье арестованы расхитители предприятия
На Ставрополье в ДТП погибли два человека
Ингушетию накрыл потоп
"Уехали собирать черешню и не вернулись": мать с сыном пропали в КЧР
В КЧР шантажист пригрозил студентке опубликовать компромат, если не получит 10 тысяч
"Мерседес" сбил ребенка в Карачаево-Черкесии
На Ставрополье поймали похитителя электроинструментов
На Ставрополье воры обчистили сельхозпредприятие
Кадыров сравнил обстановку в Сирии с войной в Чечне
В Ставрополе убрали соцрекламу из-за оскорбляющего неполные семьи слогана
Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале возросло
В аварии минивэна и «КамАЗа» на Ставрополье пострадали пять человек
В Дагестане дрифтер остановил свадебный кортеж и поплатился — видео
Профессионального угонщика элитных иномарок поймали полицейские Северной Осетии
За взятки и коррупцию осуждён бывший глава МЧС Карачаево-Черкесии