Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии с иномаркой и микроавтобусом на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-17T12:59:06+03:00

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В Кочубеевском районе Ставрополья следователи СКР Ставропольского края выясняют обстоятельства ночного ДТП, унесшего жизни двоих человек. Предварительно сообщалось, что легковушка "Хендай" выскочила на встречную полосу и влетела в микроавтобус "Фольцваген". Всего в аварии пострадали 12 человек. Выжили 10 - их увезли в больницу Невинномысска.

- Следователи устанавливают обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в вышеуказанном микроавтобусе и проверяют их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья потребителей, - сказали в надзорном ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что 9 госпитализированных участников аварии ехали в грузопассажирском фургоне. Напомним, что с места трагедии появилось видео.

ИСТОЧНИК KP.RU