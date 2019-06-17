2019-06-17T13:18:45+03:00
Политика

Назначен новый прокурор Республики Дагестан

Им стал заместитель отправившегося в Москву Дениса Попова Алексей Ежов
Андрей ЗОБОВ
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Старший советник юстиции Алексей Ежов. Фото: пресс-служба прокуратуры ДагестанаСтарший советник юстиции Алексей Ежов. Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана
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Депутаты Народного собрания Республики Дагестан утвердили на должности прокурора региона Алексея Ежова, бывшего заместителем отправившегося в Москву Дениса Попова. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, что должность осталась вакантной после назначения прокурора региона Дениса Попова на должность главы прокуратуры Москвы. После этого генпрокурор Юрий Чайка внёс кандидатуру Ежова на освободившийся пост. Дагестанским парламентариям его представил заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.

Напомним, что старший советник юстиции Алексей Ежов прибыл в Дагестан в команде Дениса Попова из Республики Хакасия. До этого он возглавлял прокуратуру столицы региона — города Абакан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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