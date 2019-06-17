После столкновения с легковушкой горит грузовик на Ставрополье

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-17T15:19:02+03:00

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В соцсетях появились ролики с места серьезной аварии в Ставропольском крае, произошедшей, ориентировочно, около 11.00 сегодня, 17 июня. На записи видно разбитую черную иномарку и горящий перевернутый на бок грузовик с кучей рассыпанного из грузовой платформы мусора:

Горит грузовик после аварии на Ставрополье.

Очевидцы говорят, что произошло ДТП в селе Надежда.

- Лоб в лоб, похоже. Легковая не так сильно пострадала, хотя видно,что удар от бампера "Урала" пришёлся в лобик. Остаётся думать, что водитель грузовика успел выскочить! - пишут пользователи в соцсетях.

- По предварительной версии, водитель внедорожника "КИА" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным самосвалом "ЗИЛ", который перевозил твердые бытовые отходы. От столкновения самосвал опрокинулся и загорелся - пробило топливный бак. Водитель грузовика самостоятельно выбрался из горящей автомашины, а водитель внедорожника, мужчина 1981 года рождения, с травмами госпитализирован в больницу Ставрополя, - комментируют ЧП в пресс-службе УГИБДД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU