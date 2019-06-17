Танцующий свадебный кортеж перекрыл дорогу и попал на видео

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-17T15:15:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Шумная кавказская свадьба с пышным кортежем перекрыла дорогу автомобилям. Счастливые люди решили устроить танцы прямо на дороге. Торжество, вызвавшее негодование автомобилистов, попало на видео.

Ролик опубликовали в местном сегменте социальных сетей. Очевидец с пониманием отнёсся к происходящему, но отметил, что у всякой радости должны быть свои пределы.

— Ах эта свадьба пела и плясала...но не на дороге же, правда? Зачем перекрывать улицу своими авто ради танцев на дороге? Когда же люди начнут уважать друг друга? Нет, молодым, конечно, счастья! Но и благоразумия! — написал автор видео.

ИСТОЧНИК KP.RU