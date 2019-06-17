На Транскавказскую магистраль в Северной Осетии сошел сель

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-17T16:07:42+03:00

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В районе населенного пункта Зарамаг в Северной Осетии сошел сель, из-за которого движение по Транскавказской магистрали закрыли. Как отмечают в аварийной службе республики, грязь с камнями накрыла дорогу на участке в 70 метров, а высота завала из камней с водой достигает 2,5 метра. Движение закрыли с 14.30 часов.

- Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует участникам дорожного движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой на Транскавказской автомагистрали, - добавили в ГУ МЧС Северной Осетии.

Пострадавших после схода селя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU