В Дагестане арестовали 80 тысяч литров коньяка

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-17T16:41:42+03:00

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В Кизляре организовали проверку алкогольных заводов. В ходе работы сотрудники Росалкорегулирования изъяли 80 тысяч литров коньяка, обосновывая это тем, что у компании просрочилась лицензия.

Как отмечают в ведомстве, только из-за этого и проходила проверка. Сейчас кизлярский коньяк находится в «Росспиртпром».

На производителя алкоголя составляют административный протокол. Начальству грозит ответственность за незаконный оборот. Обвинения могут предъявить, потому что коньяк был готов к розливу.

ИСТОЧНИК KP.RU