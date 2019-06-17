В Дагестане арестовали 80 тысяч литров коньяка
У производителя закончилась лицензия
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В Кизляре организовали проверку алкогольных заводов. В ходе работы сотрудники Росалкорегулирования изъяли 80 тысяч литров коньяка, обосновывая это тем, что у компании просрочилась лицензия.
Как отмечают в ведомстве, только из-за этого и проходила проверка. Сейчас кизлярский коньяк находится в «Росспиртпром».
На производителя алкоголя составляют административный протокол. Начальству грозит ответственность за незаконный оборот. Обвинения могут предъявить, потому что коньяк был готов к розливу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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