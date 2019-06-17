2019-06-17T17:22:21+03:00
Общество

Кавказские пенсионеры реже других ищут себе работу

К такому выводу пришли сотрудники Пенсионного фонда России
Антон Шаповалов
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Согласно докладу, который опубликовало ведомство, пенсионеры из Дагестана, Ингушетии и Чечни редко обращаются в госслужбы, чтобы найти работу. Такой услугой пользуются только 0,6, 0,2 и 0,1 процентов пенсионеров соответственно.

По этому показателю республики — отечественные лидеры. Немного другая ситуация в Кабардино-Балкарии, где 1,8 процентов пенсионеров идут за работой в госучреждения. По данным Пенсионного фонда, в стране сейчас 44 миллиона пенсионера. Из них работает только 9,6 миллионов. Ведомство пришло к выводу, что численность трудящихся пенсионеров упала относительно прошлого года и будет падать в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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