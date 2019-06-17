На Ставрополье потушили загоревшуюся на ходу "Семерку"
В селе Рагули Апанасенковского района спасатели ПАСС СК потушили загоревшийся на ходу "ВАЗ-2107". Водителю повезло - пожарная часть попусту находилась рядом.
- Так как в багажнике "Семерки" находилось газобаллонное оборудование, мы первым делом стали заливать пенообразователем охваченный огнем капот, чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара по салону машины, – поделился начальник ПЧ №165 ПАСС СК села Рагули Апанасенковского района Олег Градинар. – После того, как нам удалось сбить основное пламя в области двигателя, мы подали воду на дымящиеся участки автомобиля и окончательно потушили его возгорание.
Причиной ЧП стала неисправность бензонасоса, из которого вытек бензин прямо на двигатель машины.
ИСТОЧНИК KP.RU