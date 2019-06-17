На Ставрополье потушили загоревшуюся на ходу "Семерку"

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-17T17:46:16+03:00

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В селе Рагули Апанасенковского района спасатели ПАСС СК потушили загоревшийся на ходу "ВАЗ-2107". Водителю повезло - пожарная часть попусту находилась рядом.

- Так как в багажнике "Семерки" находилось газобаллонное оборудование, мы первым делом стали заливать пенообразователем охваченный огнем капот, чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара по салону машины, – поделился начальник ПЧ №165 ПАСС СК села Рагули Апанасенковского района Олег Градинар. – После того, как нам удалось сбить основное пламя в области двигателя, мы подали воду на дымящиеся участки автомобиля и окончательно потушили его возгорание.

Причиной ЧП стала неисправность бензонасоса, из которого вытек бензин прямо на двигатель машины.

ИСТОЧНИК KP.RU