2019-06-17T18:42:39+03:00
Общество

В Северной Осетии отреставрируют 15 объектов культурного наследия

Республика готовится к празднованию 1100-летия крещения Алании
Поделиться:
Заседание оргкомитета. Фото: сайт главы РСО - А.Заседание оргкомитета. Фото: сайт главы РСО - А.
Изменить размер текста:

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 1100-летия крещения Алании говорили о необходимости реставрации 15 объектов культурного наследия. Проектно-сметная документация должна быть готова до конца этого года.

Планируется привести в порядок сторожевую башню и культовые здания средних веков в селении Тли Мамисонского ущелья, Зругский храм, комплекс сооружений средних веков в селении Вакац Ирафского района, культовые здания во Владикавказе и ряде населенных пунктов республики.

- Задача органов исполнительной власти - работать в постоянном контакте и полном взаимодействии с федеральными структурами, исходя из того, что подписан соответствующий Указ Президента России Владимира Путина и сформирован организационный комитет под руководством вице-премьера правительства России Ольги Голодец. Празднование 1100-летия крещения Алании должно остаться в истории нашей республики, и прежде всего, праздник должен запомниться жителям нашей республики и ее гостям. Немаловажно, чтобы проводимые мероприятия дали серьезный толчок для развития новых направлений, и в их числе паломнический туризм, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Как рассказали в пресс-службе главы РСО - А, на заседании было отмечено, что Ардонская духовная семинария, здание которой является объектом культурного наследия, может стать центром, откуда по всей республике пройдут познавательные маршруты для туристов, проявляющих повышенный интерес к древней истории.

Вице-премьер республиканского правительства Ирина Азимова сообщила, что, помимо основного плана мероприятий, также разработан и дополнительный план, в котором значительные акценты сделаны на науку и культуру, спорт и образование. В частности, на следующий год запланировано провести международный конкурс изобразительного искусства «Алания - образы прошлого».

Минкультуры Северной Осетии во взаимодействии с федеральным центром занимается подготовкой театрализованного фестиваля исторических реконструкций под названием «Крещение Алании». В 2022 году во Владикавказе пройдет международная научная конференция, посвященная христианской истории Алании и Кавказа, развернется передвижная тематическая фотовыставка «Святыни Алании», и кинематографисты представят на суд зрителей документальный фильм, посвященный важному историческому событию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Границу между Дагестаном и Чечнёй решили пока не проводить
Стал известен бюджет «Анжи» на следующий сезон
На Ставрополье потушили загоревшуюся на ходу "Семерку"
Кавказские пенсионеры реже других ищут себе работу
В Дагестане арестовали 80 тысяч литров коньяка
На Транскавказскую магистраль в Северной Осетии сошел сель
Танцующий свадебный кортеж перекрыл дорогу и попал на видео
В Ставропольском крае проходит 2-я волна сдачи ЕГЭ
Четырех сбытчиков наркотиков осудят в Ставрополе
После столкновения с легковушкой горит грузовик на Ставрополье
Назначен новый прокурор Республики Дагестан
Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии с иномаркой и микроавтобусом на Ставрополье
В Ингушетии местного жителя убили около своего дома
За вымогательство арестовали замначальника отдела уголовного розыска и майора полиции Ставрополья
«Ушёл по грибы и пропал без вести»: Спасатели КБР обследуют ущелье в поисках человека