В Северной Осетии отреставрируют 15 объектов культурного наследия

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-17T18:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 1100-летия крещения Алании говорили о необходимости реставрации 15 объектов культурного наследия. Проектно-сметная документация должна быть готова до конца этого года.

Планируется привести в порядок сторожевую башню и культовые здания средних веков в селении Тли Мамисонского ущелья, Зругский храм, комплекс сооружений средних веков в селении Вакац Ирафского района, культовые здания во Владикавказе и ряде населенных пунктов республики.

- Задача органов исполнительной власти - работать в постоянном контакте и полном взаимодействии с федеральными структурами, исходя из того, что подписан соответствующий Указ Президента России Владимира Путина и сформирован организационный комитет под руководством вице-премьера правительства России Ольги Голодец. Празднование 1100-летия крещения Алании должно остаться в истории нашей республики, и прежде всего, праздник должен запомниться жителям нашей республики и ее гостям. Немаловажно, чтобы проводимые мероприятия дали серьезный толчок для развития новых направлений, и в их числе паломнический туризм, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Как рассказали в пресс-службе главы РСО - А, на заседании было отмечено, что Ардонская духовная семинария, здание которой является объектом культурного наследия, может стать центром, откуда по всей республике пройдут познавательные маршруты для туристов, проявляющих повышенный интерес к древней истории.

Вице-премьер республиканского правительства Ирина Азимова сообщила, что, помимо основного плана мероприятий, также разработан и дополнительный план, в котором значительные акценты сделаны на науку и культуру, спорт и образование. В частности, на следующий год запланировано провести международный конкурс изобразительного искусства «Алания - образы прошлого».

Минкультуры Северной Осетии во взаимодействии с федеральным центром занимается подготовкой театрализованного фестиваля исторических реконструкций под названием «Крещение Алании». В 2022 году во Владикавказе пройдет международная научная конференция, посвященная христианской истории Алании и Кавказа, развернется передвижная тематическая фотовыставка «Святыни Алании», и кинематографисты представят на суд зрителей документальный фильм, посвященный важному историческому событию.

ИСТОЧНИК KP.RU