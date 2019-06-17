2019-06-17T18:48:03+03:00
Политика

Границу между Дагестаном и Чечнёй решили пока не проводить

Из-за резонансного конфликта с дорожными знаками рассмотрение вопроса отложили на 2020 год
Андрей ЗОБОВ
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Границу между республиками проведут лишь в 2020 годуГраницу между республиками проведут лишь в 2020 годуФото: Социальные сети
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Границу между Дагестаном и Чечнёй пока проводить не будут. Решение об этом будет приниматься лишь в 2020 году, после комплексного рассмотрения вопроса, с привлечением руководства районов и местных общин. Об этом на заседании Народного собрания Дагестана заявил спикер парламента Хизри Шихсаидов.

— На уровне полномочного представителя президента в СКФО Александа Матовникова было принято решение о переносе рассмотрения этого вопроса на следующий год. Необходимо хорошенько подготовить все документы, и продолжить работу с учётом мнений всех сторон. Будут привлечены руководители районов, муниципальных образований, джамааты (общины, — ред) населенных пунктов, и все это будет делаться открыто и прозрачно, — заявил Шихсаидов.

Напомним, что вопрос о границах был поднят ещё в декабре прошлого года на форуме в Грозном. Тогда Владимир Васильев заявил, что межевание будет проходить в 2019 году. В январе были сформированы комиссии с обеих сторон, однако к апрелю, по неизвестным причинам, работа прекратилась.

Большой общественный резонанс в республиках вызвал конфликт из-за дорожного знака, установленного чеченской стороной неподалёку от Кизляра. Власти Дагестана признали, что данная территория действительно принадлежит Чечне, однако для местных жителей это было в новинку. В итоге они несколько раз сносили знак. В конфликт пришлось вмешиваться главе МВД Дагестана и спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову. Последний прибыл на место в сопровождении войск Росгвардии.

— Старшие из нас хорошо понимают ситуацию. Не нужно её раскачивать. Нужно понимать, что мы соседи и должны сохранить добрососедские отношения. И мы решим все возникшие вопросы спокойно и по-соседски, — резюмировал Шихсаидов.

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В ночь на 11 июня на въезде в Кизляр местные жители демонитровали недавно установленную там табличку с надписью «Чеченская Республика. Шелковской район». Из-за петляющей границы территория в окрестностях Кизляра действительно относится то к Чечне, то к Дагестану, однако где именно она пролегает, раньше никто особо не задумывался (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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