2019-06-18T08:19:46+03:00
Происшествия

На Ставрополье потушили загоревшийся автомобиль

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент случился вечером 15 июня на одной из центральных улиц села Рагули Апанасенковского района.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 столкнулся с неожиданной проблемой: из капота «семерки» внезапно стал вырываться черный дым. К счастью для мужчины, его беду увидели пожарные.

За считанные минуты они оказались рядом с загоревшейся машиной и приступили к её тушению.

Пожарные подали воду на дымящиеся участки автомобиля и окончательно потушили его возгорание. Как оказалось, причиной воспламенения ВАЗ-2107 стала неисправность бензонасоса, из которого стал вытекать бензин прямо на двигатель машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Против депутата, попытавшегося убить директора фонда медстрахования, завели уголовное дело
Границу между Дагестаном и Чечнёй решили пока не проводить
В Северной Осетии отреставрируют 15 объектов культурного наследия
Стал известен бюджет «Анжи» на следующий сезон
На Ставрополье потушили загоревшуюся на ходу "Семерку"
Кавказские пенсионеры реже других ищут себе работу
В Дагестане арестовали 80 тысяч литров коньяка
На Транскавказскую магистраль в Северной Осетии сошел сель
Танцующий свадебный кортеж перекрыл дорогу и попал на видео
В Ставропольском крае проходит 2-я волна сдачи ЕГЭ
Четырех сбытчиков наркотиков осудят в Ставрополе
После столкновения с легковушкой горит грузовик на Ставрополье
Назначен новый прокурор Республики Дагестан
Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии с иномаркой и микроавтобусом на Ставрополье
В Ингушетии местного жителя убили около своего дома
За вымогательство арестовали замначальника отдела уголовного розыска и майора полиции Ставрополья
«Ушёл по грибы и пропал без вести»: Спасатели КБР обследуют ущелье в поисках человека