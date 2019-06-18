На Ставрополье потушили загоревшийся автомобиль
Инцидент случился вечером 15 июня на одной из центральных улиц села Рагули Апанасенковского района.
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 столкнулся с неожиданной проблемой: из капота «семерки» внезапно стал вырываться черный дым. К счастью для мужчины, его беду увидели пожарные.
За считанные минуты они оказались рядом с загоревшейся машиной и приступили к её тушению.
Пожарные подали воду на дымящиеся участки автомобиля и окончательно потушили его возгорание. Как оказалось, причиной воспламенения ВАЗ-2107 стала неисправность бензонасоса, из которого стал вытекать бензин прямо на двигатель машины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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