На Ставрополье потушили загоревшийся автомобиль

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-18T08:19:46+03:00

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Инцидент случился вечером 15 июня на одной из центральных улиц села Рагули Апанасенковского района.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 столкнулся с неожиданной проблемой: из капота «семерки» внезапно стал вырываться черный дым. К счастью для мужчины, его беду увидели пожарные.

За считанные минуты они оказались рядом с загоревшейся машиной и приступили к её тушению.

Пожарные подали воду на дымящиеся участки автомобиля и окончательно потушили его возгорание. Как оказалось, причиной воспламенения ВАЗ-2107 стала неисправность бензонасоса, из которого стал вытекать бензин прямо на двигатель машины.

ИСТОЧНИК KP.RU