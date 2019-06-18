На Ставрополье в жару запретили ездить грузовикам
На Ставрополье по решению властей вводится временное ограничение движения транспорта в жару.
- С 15 июня по 15 августа с 9 часов утра до 21 часа при температуре воздуха свыше 32 градусов тепла передвигаться по дорогам тяжелым грузовикам запрещено, - передают в пресс-службе краевого управления ГИБДД. - Такие меры вводятся из-за того, что в жару большие грузовики буквально уничтожают асфальт.
Введенные временные ограничения не распространяются на пассажирский транспорт и перевозки грузов, необходимых для ликвидации ЧС, стихийных бедствий, для аварийно-восстановительных работ.
ГИБДД Ставропольского края просит водителей грузовиков планировать летнюю перевозку грузов с учетом погодных условий и всех вводимых в жару ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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