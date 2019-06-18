2019-06-18T10:42:40+03:00
Происшествия

На Ставрополье в жару запретили ездить грузовикам

Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье по решению властей вводится временное ограничение движения транспорта в жару.

- С 15 июня по 15 августа с 9 часов утра до 21 часа при температуре воздуха свыше 32 градусов тепла передвигаться по дорогам тяжелым грузовикам запрещено, - передают в пресс-службе краевого управления ГИБДД. - Такие меры вводятся из-за того, что в жару большие грузовики буквально уничтожают асфальт.

Введенные временные ограничения не распространяются на пассажирский транспорт и перевозки грузов, необходимых для ликвидации ЧС, стихийных бедствий, для аварийно-восстановительных работ.

ГИБДД Ставропольского края просит водителей грузовиков планировать летнюю перевозку грузов с учетом погодных условий и всех вводимых в жару ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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