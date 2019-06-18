В Дагестане задержали трех мужчин с оружием

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-18T09:50:59+03:00

У злоумышленников был огромный схрон за городом

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции провели задержания трех местных жителей, у которых нашли с собой оружие, передает пресс-служба республиканского МВД.

- При проверке у подозреваемых обнаружено и изъято оружие, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним, - говорится в сообщении ведомства.

Со слов сотрудников МВД, в ходе допроса один из задержанных признался, что у него есть большой схрон оружия на окраине города. Кроме боевого арсенала, полицейские нашли там взрывчатые вещества.

Следствие продолжит проверку, чтобы установить всех лиц, причастных к этому подпольному складу оружия. Однако уже сейчас открыто уголовное дело по первой части 222 статьи (незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ и оружия).

ИСТОЧНИК KP.RU