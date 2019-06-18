У ставропольца нашли оружие и гранаты

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-18T10:36:12+03:00

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В Курском районе Ставропольского края в ходе операции «Оружие» полицейские изъяли у мужчины револьвер, больше двухсот патрон к нему, а также три гранаты. Согласно экспертизе всем конфискованным можно пользоваться. 59-летнего мужчину доставили в районное отделение полиции.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по первой части 222 статьи (незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов), - сообщает пресс-служба МВД края.

Обвиняемого продолжают допрашивать. Пока что он находится в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU