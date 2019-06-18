Ставропольцы сдали наркокурьера с героином

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-18T10:58:39+03:00

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Пятигорские полицейские задержали 53-летнего мужчину из Георгиевска. При себе у сбытчика было 30 свертков с белым веществом. После экспертизы стало известно, что это было 55 граммов героина.

- Гражданин пояснил, что приобрел запрещенные вещества с целью последующего сбыта на территории города-курорта путем так называемых «закладок», - передает пресс-служба МВД России по городу.

Затем полицейские обыскали мест, по которым успел пройти мужчина. В ходе проверки оперативники нашли четыре грамма героина. Дома у задержанного обнаружили ещё 15 пакетиков.

Против жителя Георгиевска возбудили уголовное дело по четвертой части 228 статьи (покушение на сбыт наркотических веществ) и третьей части 30 статьи (покушение на преступление). Следствие продолжает работу.

ИСТОЧНИК KP.RU