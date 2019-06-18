Нурмагомедов: «Макгрегор больше не звезда»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-18T11:35:49+03:00

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Звезда UFC и действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сомневается в спортивных качествах своего бывшего соперника Конора Макгрегора. По его словам, ирландец, который слишком увлёкся алкоголем и деньгами? должен вновь доказать свою состоятельность как спортсмен. И только в этом случае он может получить желанный реванш.

В таком громком поединке очень заинтересованы боссы UFC. Вывеска «Хабиб — Макгрегор» привлечёт к экранам миллионы фанатов и обеспечит сумасшедший доход промоушену. Однако Хабиб считает, что на данный момент его оппонент не является звездой.

— Макгрегор больше не звезда. Он должен заслужить реванш. Бой может произойти, но сейчас я не заинтересован в поединке. Если он хочет, пусть заслужит. Поймите, одного желания Даны Уайта не хватит для организации поединка. Я — чемпион, и им придётся считаться. Сейчас на очереди Тони Фергюсон и Дастин Порье. Дальше будет видно, — цитирует Нурмагомедова BT Sport.

Напомним, что с обладателем временного пояса, американцем Дастином Порье дагестанец встретится 7 сентября. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

ИСТОЧНИК KP.RU