2019-06-18T11:58:13+03:00
Происшествия

Ставропольский депутат пошел под суд за аферу с зерном

Руслан Курбанов попался на мошенничестве в 2017 году
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба СКР СКФото: пресс-служба СКР СК
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В Туркменском районе Ставропольского края завершилось расследование против депутата Совета депутатов Турксадского сельсовета Левокумского района Руслана Курбанова. С обвинительным заключением, как рассказали "КП-Северный Кавказ" в СКР СК, дело передали в суд.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей "мошенничество в особо крупном размере", - уточнили в налзорном ведомстве. - По данным следствия, в 2017 году обвиняемый договорился с жительницей Туркменского района о покупке у нее зерна. Полученный товар на сумму свыше 1 млн рублей депутат не оплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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