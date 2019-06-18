2019-06-18T12:58:33+03:00
Происшествия

Главу муниципалитета на Ставрополье лишат должности через суд

Обвиняемого уличили в растрате 45 тысячи из бюджета сельсовета
Антон Шаповалов
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Буденновская прокуратура Ставропольского края поддержала обвинение по уголовному делу о растрате бюджетных денег.

Суд постановил, что глава Терского сельсовета Алик Усанов ввел в заблуждение местных депутатов, чтобы те дали ему 45 тысяч рублей на адвоката. Однако по договору услуги юриста были безвозмездными.

Усанову вменяли ответственность по третьей части 160 статьи (растрата). Суд признал вину мужчины, его на год лишат должности. Также Усанову придется возместить сельсовету причиненный денежный ущерб. Приговор пока что не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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