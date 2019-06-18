Ставропольские следователи завели дело против двух полицейских

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-18T12:56:44+03:00

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Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против двух сотрудников МВД России по Андроповскому району. Среди них замначальника отдела уголовного розыска, а также его коллега, старший оперуполномоченный, сообщает Newstracker.

- Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 30 и пятой частью статьи 290 УК РФ (приготовление к получению взятки), а также первой частью статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), - говорится в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, в апреле этого года заместитель начальника поручил своему сообщнику проверить заявление о попытке мошенничества страховой компании. Полицейские договорились с собственником, против которого проводилась проверка, что за 150 тысяч готовы помочь ему. Позже подозреваемые снизили ценник за свои услуги до ста тысяч и назначили место и время встречи.

Дело сорвалось, когда полицейские проведали, что об их действиях знают в правоохранительных органах. Тогда злоумышленники отказались от взятки и одобрили заявление о проверке, заведя уголовное дело против собственника.

Полицейских арестовали и держат сейчас под стражей. Уголовное разбирательство против их жертвы приостановили. Следствие продолжает работу над делом.

ИСТОЧНИК KP.RU