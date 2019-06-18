Фестиваль военных оркестров пройдет в городах Кавминвод

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-18T14:00:49+03:00

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В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Минеральных Водах и Кисловодске с 21 по 23 июня пройдет фестиваль военных оркестров. Это ведомственное мероприятие от Росгвардии, и как рассказали его представители, в нем поучаствуют 7 военных оркестров со всего СКФО.

- 21 июня состоятся выступления военных оркестров на открытых концертных площадках в пяти городах-участниках фестиваля. 22 июня, в День памяти и скорби, военные оркестры примут участие в музыкальном обеспечении памятных мероприятий, возложениях венков к памятникам погибшим воинам. 23 июня, в воскресенье, состоится шествие оркестров по трем направлениям на Театральную площадь города-курорта, после чего зрителей ожидает плац-концерт каждого музыкального коллектива. В завершение зрители смогут увидеть выступление сводного оркестра, состоящего из семи коллективов округа, и торжественное закрытие фестиваля, - уточнил начальник военно-оркестровой службы штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии округа капитан Олег Доценко.

ИСТОЧНИК KP.RU