Путин следит за конфликтом вокруг границ Дагестана и Чечни

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-18T14:31:44+03:00

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В Кремле наблюдают за тем, как устанавливаются границы между Дагестаном и Чечней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как он отметил, в Москве есть представители республик по взаимодействию регионов. Они работают над этим вопросом, а Кремль только следит за этим.

Напомним, ситуация вокруг границы между Дагестаном и Чечней обострилась на прошлой неделе. Дагестанские власти сообщили, что 10 июня на выезде из Кизляра был сбит знак «Чеченская республика - Шелковской район». Случившееся вызвало народные волнения, которые удалось мирно урегулировать.

Следом выступили главы республик. Руководитель Дагестана Владимир Васильев заявил, что Чечня ничего не нарушила и законно установила указатель. Кроме этого, он призвал «отнестись с пониманием» к местному населению, которое восприняло это как нападение на их земли. Затем свой комментарий дал Рамзан Кадыров. Он уверил, что за ситуацией со знаком стоит отдельный человек, а не целый народ.

Демаркация границ между республиками приостановили до 2020 года. По обещанию председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, этот процесс будет проходит открыто. К решению вопроса привлекут глав муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU