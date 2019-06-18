Путин следит за конфликтом вокруг границ Дагестана и Чечни
В Кремле наблюдают за тем, как устанавливаются границы между Дагестаном и Чечней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как он отметил, в Москве есть представители республик по взаимодействию регионов. Они работают над этим вопросом, а Кремль только следит за этим.
Напомним, ситуация вокруг границы между Дагестаном и Чечней обострилась на прошлой неделе. Дагестанские власти сообщили, что 10 июня на выезде из Кизляра был сбит знак «Чеченская республика - Шелковской район». Случившееся вызвало народные волнения, которые удалось мирно урегулировать.
Следом выступили главы республик. Руководитель Дагестана Владимир Васильев заявил, что Чечня ничего не нарушила и законно установила указатель. Кроме этого, он призвал «отнестись с пониманием» к местному населению, которое восприняло это как нападение на их земли. Затем свой комментарий дал Рамзан Кадыров. Он уверил, что за ситуацией со знаком стоит отдельный человек, а не целый народ.
Демаркация границ между республиками приостановили до 2020 года. По обещанию председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, этот процесс будет проходит открыто. К решению вопроса привлекут глав муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »