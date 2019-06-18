Кремль ничего не знает о ситуации с задержанным журналистом «Черновика»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-18T15:03:27+03:00

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В Москве не видели официальное обращение еженедельника «Черновик», в котором они просят Владимира Путина взять дело с Абдулмумином Гаджиевым под свой контроль. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что ничего не слышал про махачкалинское издание. В частности, он не видел в интернете обращения «Черновика». Песков сетовал на то, что они не могут «весь интернет видеть изнутри». Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что обращение не поступало к ним и через официальные каналы.

Напомним, 14 июня редакция «Черновика» сообщила, что Гаджиеву инкриминируют вторую и четвертую части 205 статьи УК РФ (содействие террористической деятельности). В этот же день следователи обыскали дом журналиста. Его подозревают в финансировании терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU