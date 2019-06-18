Врачи выписали трех из пяти пострадавших во вчерашней аварии на Ставрополье
Ставропольские медики отпустили трех участников вчерашнего ДТП в Кочубеевском районе из пяти поступивших. Ещё одну девушку перевели в краевую больницу из-за внутренних повреждений, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Как передает ведомство, трое выписанных больных отделались легкими повреждениями, которые никак не повлияют на их здоровье. Состояние двух других остается тяжелым, но врачи его стабилизировали.
Напомним, ДТП с участием шести машин и 32 человек произошло на 250 километре федеральной трассы «Кавказ». Согласно предположению сотрудников ГИБДД, авария случилась из-за нарушения дистанции между автомобилями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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