2019-06-18T15:34:56+03:00
Происшествия

Врачи выписали трех из пяти пострадавших во вчерашней аварии на Ставрополье

Двое остаются в тяжелом состоянии
Антон Шаповалов
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Ставропольские медики отпустили трех участников вчерашнего ДТП в Кочубеевском районе из пяти поступивших. Ещё одну девушку перевели в краевую больницу из-за внутренних повреждений, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Как передает ведомство, трое выписанных больных отделались легкими повреждениями, которые никак не повлияют на их здоровье. Состояние двух других остается тяжелым, но врачи его стабилизировали.

Напомним, ДТП с участием шести машин и 32 человек произошло на 250 километре федеральной трассы «Кавказ». Согласно предположению сотрудников ГИБДД, авария случилась из-за нарушения дистанции между автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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