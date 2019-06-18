Полицейские из Ингушетии задержали своего коллегу за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-18T16:33:55+03:00

Его поймали на дороге

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Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя республики. Согласно материалам ведомства, его подозревают в хранении наркотиков.

Задержанного остановили в субботу на посту «Волна-15», который находится около города Назрань на федеральной трассе "Кавказ". Во время осмотра мужчины и его машины дежурные нашли в салоне метилэфедрон.

У полицейского изъяли наркотики. Сейчас проходят следственная проверка, которые должны определить причастность подозреваемого к веществам.

ИСТОЧНИК KP.RU