Полицейские из Ингушетии задержали своего коллегу за хранение наркотиков
Его поймали на дороге
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Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя республики. Согласно материалам ведомства, его подозревают в хранении наркотиков.
Задержанного остановили в субботу на посту «Волна-15», который находится около города Назрань на федеральной трассе "Кавказ". Во время осмотра мужчины и его машины дежурные нашли в салоне метилэфедрон.
У полицейского изъяли наркотики. Сейчас проходят следственная проверка, которые должны определить причастность подозреваемого к веществам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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