2019-06-18T17:24:00+03:00
Происшествия

Гранату на растяжке нашли в пятигорском лесу

На место пришлось вызывать сапёров и полицейских
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Путешественники не смогли отличить настоящую гранату от муляжаПутешественники не смогли отличить настоящую гранату от муляжаФото: Социальные сети
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Ставрополец нашёл растяжку с гранатой в лесу у подножия горы Змейка. Прибывшие на место сапёры объяснили, что это не реальный боезапас, а муляж, установленный для игры «Зарница».

Гранату обнаружили в лесу любители прогулок на природе из Пятигорска. Опасная находка их поразила — сделав снимок, они побоялись трогать растяжку. И, по возвращении, разместили снимок в соцсетях и с ним же пошли в полицию.

Однако боезапас оказался муляжом. Как сообщает ИА «Победа 26», прибывшие на место сапёры и полицейские не нашли опасных предметов, а муляж гранат убрали. По их словам, он был установлен во время спортивной игры «Зарница».

Пользователей местного сегмента социальных сетей новость не обрадовала. Люди сетовали, что организаторы так халатно отнеслись к проведению «Зарницы», что забыли муляж и прибавили работы правоохранителям. Другие предложили вернуть уроки военной подготовки, чтобы люди могли отличить муляж от настоящего боезапаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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