Житель Ставрополя чуть не утонул на глубине «по колено»
В Ессентуках спасатели выловили из воды случайно упавшего мужчину, передает Newstracker со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ставропольскому краю.
Как рассказывает издание, подвыпивший мужчина пришел к озеру отдохнуть. Затем он решил зайти в воду и упал. Несмотря на то что глубина была небольшая, мужчина начал тонуть.
- Рядом находились дежурившие спасатели, которые вытащили его из воды и хотели оказывать медицинскую помощь, так как он наглотался воды, - сообщает пресс-служба ведомства.
Но мужчина разозлился и не подпускал к себе никого. В итоге с ним удалось найти общий язык и передать медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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