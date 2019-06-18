Житель Ставрополя чуть не утонул на глубине «по колено»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-18T17:39:58+03:00

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В Ессентуках спасатели выловили из воды случайно упавшего мужчину, передает Newstracker со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ставропольскому краю.

Как рассказывает издание, подвыпивший мужчина пришел к озеру отдохнуть. Затем он решил зайти в воду и упал. Несмотря на то что глубина была небольшая, мужчина начал тонуть.

- Рядом находились дежурившие спасатели, которые вытащили его из воды и хотели оказывать медицинскую помощь, так как он наглотался воды, - сообщает пресс-служба ведомства.

Но мужчина разозлился и не подпускал к себе никого. В итоге с ним удалось найти общий язык и передать медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU