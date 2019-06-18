2019-06-18T18:02:19+03:00
Недвижимость

В некоторых частях Ставрополя отключат воду

Воды не будет целый день
Антон Шаповалов
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Несколько улиц Ставрополя в четверг не будут снабжать водой. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Компания приостановит оказание услуги с восьми утра до восьми вечера. Поступление воды ограничат на улицах Соборная, Пирогова и Западный обход. «Водоканал» предупреждает абонентов заранее, чтобы те успели подготовиться к этому.

Как сообщает фирма, они будут проводить плановые работы. Сотрудники «Водоканала» врежут задвижку на водопроводе, что улучшит качество потока жителей Юго-Западного района. Вполне возможно, что рабочим придется отключить воду от Шпаковской до Пирогова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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