2019-06-18T18:07:59+03:00
Общество

Бизнесменов из рейтинга «Forbs» кормят земли Ставрополья

Полина ШАПОШНИКОВА
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Богатейшие люди занимаются сельским хозяйством на Ставрополье. Знаменитый журнал для любителей позавидовать чужой жизни подготовил рейтинг 20 самых дорогих землевладений страны.

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» имени Ткачева. Общая площадь земель - 649 тысяч гектаров стоимостью 68,5 миллиардов рублей.

Часть из них расположена в Ставропольском крае. Создал компанию отец экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева.

«Агрокомплекс» состоит из 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Выручка холдинга в прошлом году превысила 50 млрд рублей.

В этом же списке предприниматели Владимир Евтушенко, Игорь Худомороков, Виктор Наурузов, которые используют плодородность ставропольских земель для пополнения своего капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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