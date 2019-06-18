Нашествие саранчи в Дагестане: местные собирают их совками в горы

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-18T19:04:56+03:00

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В Дагестане местные жители после нашествия саранчи собирают насекомых совками, грузят в тачку и сваливают горками неподалеку от домов. Удивительное зрелище попало на видео:

В Дагестане саранчу собирают совком в тачку.

Как отмечают жители республики, это еще не конец.

- К северу Дагестана надвигаются полчища саранчи. Не успели дагестанцы избавится от змей, как тут новая напасть, - пишут в соцсетях.

Что делать с десятками кило насекомых - масса вариантов. Кто-то предлагает просто сжечь. Но некоторые утверждают, что саранча сгодится в хозяйстве:

- Индюки их очень любят и здорово от них поправляются.

Другие даже шутят, что можно их и приготовить как деликатес. Говорят, в Азии такое изобилие посчитали бы подарком судьбы!

ИСТОЧНИК KP.RU