2019-06-18T19:18:15+03:00
Общество

В Минводах открыли памятник жертвам Холокоста

Его установили на месте расстрела 7,5 тысяч человек
Евгения СОКОРЕВА
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В районе Стекольного завода имени Анджиевского в Минводах открыли памятник жертвам Холокоста. Место для установления мемориала выбрали символичное. Именно там в годы Великой Отечественной войны нацисты расстреляли больше 7,5 тысяч человек, большинство из которых - евреи.

- Стекольный завод в Минеральных Водах - второе по численности место захоронения жертв Холокоста на территории России (первое - Змиёвская балка в Ростове-на-Дону). Расстрелы евреев продолжались здесь с 6 по 9 сентября 1942 года. С 2010 года РЕК вёл работу по восстановлению имён этих жертв. На основе информации из российских архивов, архивов центра поиска имен института "Яд Вашем" (Израиль) и списка, собранного еврейской общиной Ставрополя, удалось восстановить 1034 имени. Нацисты стремились не только убить евреев, но и стереть из истории имена убитых. Теперь эти имена будут высечены в граните на новом памятнике, - сказано в сообщении на сайте Российского еврейского конгресса, который инициировал создание мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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