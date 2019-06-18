2019-06-18T23:58:10+03:00
Общество

Кадыров вышел на связь с космической станцией

И поговорил с экипажем МКС
Виталий КЛИМОВ
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Во время визита в Грозный начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова у него и главы Чечни Рамзана Кадырова состоялся сеанс связи с российскими космонавтами Международной космической станции.

- Грозный стал больше и ярче по сравнению с 2015 годом, когда я делал его снимок из космоса, - рассказал космонавт Олег Кононенко и пожелал чеченскому народу добра и счастья.

- Хотелось бы видеть больше чеченских ребят в науке. Может, даже космонавтами станут, глядишь, и полетят на Марс, на Луну, тем более сейчас проходит набор в отряд, - сказал Кононенко.

Кадыров поблагодарил Кононеко и пригласил его посетить Грозный после возвращения на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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