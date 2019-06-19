2019-06-19T08:16:35+03:00
Происшествия

Ставропольские спасатели помогли двум мамам попасть к своим запертым детям

Михаил ЮЖНЫЙ
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Cтавропольские спасатели помогли двум мамам попасть к своим детям. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

Первый случай произошел, когда выйдя прогулять собаку женщина не смогла обратно попасть в свою квартиру. Её двухлетний малыш случайно закрыл дверь на замок.

Спасатели залезли в квартиру через окно, подставив лестницу к стене. Они открыли изнутри дверь и пропустили плачущую женщину к ребенку.

Во второй раз молодая мама вышла на несколько минут в соседний магазин за продуктами и попросила старшую дочь приглядеть за двухлетней сестрой. Но та выбежала из дома, оставив малышку дома одну. Малышка тут же закрыла дверь на засов и уснула. Здесь спасатели смогли попасть в жилище, используя особый слесарный инструмент. Они пустили мать в комнату к спящей дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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