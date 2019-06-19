2019-06-19T09:20:07+03:00
Происшествия

В Ставрополе мужчина украл прибор для ультразвуковой чистки лица

Преступника уже задержала полиция
Михаил ЮЖНЫЙ
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В полицию Ставрополя на днях поступило заявление о краже от работницы магазина, по продаже медицинской техники.

Полицейские немедленно выехали на место преступления, где изъяли видеозапись с камер наружного наблюдения. На съемке всем отчетливо видно, как молодой человек ворует с витрины прибор для ультразвуковой чистки лица и прячет в карман своей одежды.

После расследование полицейские быстро установили имя преступника. Им оказался рецидивист, ранее судимый 47-летний житель города Михайловска.

Сотрудники органов внутренних дел арестовали злоумышленника. Тот на допросе в участке признался полицейским, что перепродал украденное добро незнакомым людям. Сейчас мужчина находится под уголовным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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