В Ставрополе мужчина украл прибор для ультразвуковой чистки лица
В полицию Ставрополя на днях поступило заявление о краже от работницы магазина, по продаже медицинской техники.
Полицейские немедленно выехали на место преступления, где изъяли видеозапись с камер наружного наблюдения. На съемке всем отчетливо видно, как молодой человек ворует с витрины прибор для ультразвуковой чистки лица и прячет в карман своей одежды.
После расследование полицейские быстро установили имя преступника. Им оказался рецидивист, ранее судимый 47-летний житель города Михайловска.
Сотрудники органов внутренних дел арестовали злоумышленника. Тот на допросе в участке признался полицейским, что перепродал украденное добро незнакомым людям. Сейчас мужчина находится под уголовным делом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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