На Ставрополье мужчина арестован за попытку продажи трех кг наркотиков

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-19T10:29:38+03:00

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На Ставрополье мужчина обвиняется в незаконным обороте наркотических веществ.

- Этот человек вырастил на своем садовом участке двести кустов конопли, - сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. - Об этом узнали полицейские У него изъяли все выращенные растения.

Во время обысков, в сарае, а также в квартире и автомобиле злоумышленника было найдено свыше восьмисот граммов конопли, около 2 кг марихуаны и около пятнадцати граммов гашиша. Экспертиза подтвердила, что все изъятое является наркотическим средством растительного происхождения.

Установлено, что запрещенные наркотические вещества предназначались для продажи.Преступник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU