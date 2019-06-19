На Ставрополье мужчина арестован за попытку продажи трех кг наркотиков
На Ставрополье мужчина обвиняется в незаконным обороте наркотических веществ.
- Этот человек вырастил на своем садовом участке двести кустов конопли, - сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. - Об этом узнали полицейские У него изъяли все выращенные растения.
Во время обысков, в сарае, а также в квартире и автомобиле злоумышленника было найдено свыше восьмисот граммов конопли, около 2 кг марихуаны и около пятнадцати граммов гашиша. Экспертиза подтвердила, что все изъятое является наркотическим средством растительного происхождения.
Установлено, что запрещенные наркотические вещества предназначались для продажи.Преступник заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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