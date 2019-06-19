Раздавал землю и крал миллионы: в Дагестане будут судить главу сельской администрации

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-19T10:47:55+03:00

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Прокуратура передала в суд дело главы и бухгалтера администрации села Гергебиль одноимённого района — подозреваемые присвоили миллионы на строительстве дороги, а её саму так и не проложили.

— В зависимости от роли степени участия глава села и бухгалтер местной администрации обвиняются по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «присвоение или растрата», «мошенничество и пособничество в нем», «превышение должностных полномочий и пособничество в нем» и «служебный подлог», — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

Первым преступлением стал факт передачи госудаственной земли юридическому лицу. При чём управляет компанией родственник главы села. Кроме того, когда встал вопрос о проведении дорог внутри села, подозреваемые нашли рабочих, с которыми заключили фиктивные договоры. А деньги положили в карман. Дороги, естественно, так и не были проложены.

— В результате незаконных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 8 млн. рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Гергебильский районный суд, — резюмировали в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU