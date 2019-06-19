«Дагестанец последние трусы спёр!»: полиция раскрыла курьёзную кражу

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-19T11:21:00+03:00

Вор не нашёл в квартире ценностей и решил разжиться одеждой

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В дагестанском Кизляре полиция раскрыла курьёзную кражу: залезший в квартиру вор не нашёл драгоценностей и сейфов с золотом, поэтому решил хотя бы выйти в обновке. И обнёс платяной шкаф.

— В полицию обратился 47-летний мужчина со странным заявлением — вор выкрал у него одежду на 6 тысяч рублей. При этом было известно, что злоумышленник проник в квартиру через сломанное окно, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану.

Вором оказался 29-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

Неизвестный как будто знал, что с 15:00 до 20:00 в квартире никого не будет. И знал особенности окна, на котором сломалась задвижка. Поэтому следователи резонно предположили, что в дом залез кто-то из знакомых потерпевшего.

Жадным до белья вором оказался 29-летний сосед. Ему даже удалось перепродать одежду за 3 тысячи рублей. В отделе полиции он сознался в краже.

— Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы, — резюмировали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU