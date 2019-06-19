На Ставрополье осудили бандитов, похитивших и убивших внука директора кирпичного завода

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-19T11:22:05+03:00

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В Ставропольском крае прошел суд над жителями Невинномысска, похитившими и убившими в 2015 году внука директора кирпичного завода. План похищения для получения от состоятельного родственника выкупа придумал Александр Охонько. Мужчина в тот момент отсиживал срок за наркотики и временно оказался на свободе, якобы для свидания с больной матерью. Но после знакомства с 22-летней жертвой решил поправить материальное положение опять преступным путем.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР СК, после всех приготовлений с покупкой одурманивающего средства, сим-карты для связи с родственниками парня и открытия счета в банке для перевода выкупа Охонько вовлек в дело Игоря Магомедова.

- Под предлогом поиска места для отдыха Охонько вместе с Магомедовым привезли потерпевшего из Невинномысска в Кочубеевский район, где молодой человек употребил предложенную ему жидкость из бутылки, после чего потерял сознание. Решив, что потерпевший скончался, Охонько закопал его в безлюдном месте, засыпав землёй. Мобильный телефон парня он присвоил и отправлял с него сообщения родственникам потерпевшего, требуя от них перечисления 5 миллионов рублей, угрожая в противном случае убить молодого человека. Ведя переписку, родственники обратились в правоохранительные органы, в результате чего злоумышленники были задержаны, - говорят в ведомстве.

Переписка с близкими похищенного. Фото: СКР СК

Суд назначил Охонько и Магомедову 16 лет и 12 лет 10 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU