Жителя Северной Осетии наказали за поклонение Гитлеру
Он опубликовал видеоролик на своей странице в соцсети
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21-летнего парня из Северной Осетии выложил на своей странице во «Вконтакте» ролик, которая называется «Великая речь Адольфа Гитлера». На видео есть изображение нацистской символики и свастики, которые запрещено размешать в социальных сетях.
Молодого человека привлекли к административной ответственности по первой части 20.3 статьи. Советский районный суд Владикавказа нашел в его действиях правонарушение и постановил, что его нужно оштрафовать на одну тысячу рублей. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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