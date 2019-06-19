Жителя Северной Осетии наказали за поклонение Гитлеру

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-19T12:12:39+03:00

Он опубликовал видеоролик на своей странице в соцсети

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21-летнего парня из Северной Осетии выложил на своей странице во «Вконтакте» ролик, которая называется «Великая речь Адольфа Гитлера». На видео есть изображение нацистской символики и свастики, которые запрещено размешать в социальных сетях.

Молодого человека привлекли к административной ответственности по первой части 20.3 статьи. Советский районный суд Владикавказа нашел в его действиях правонарушение и постановил, что его нужно оштрафовать на одну тысячу рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU