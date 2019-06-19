В Ставрополе прогнозируют сильную жару

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-19T12:44:11+03:00

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Ставропольский Гидрометцентр оповещает жителей края о сильной жаре, которая установится после обеда. По сообщению ведомства, на улице воздух прогреется до плюс сорока. Жара будет стоять с часа дня до пяти вечера. Такую температуру жителям Ставрополья придется выносить три ближайших дня: с 19 по 21 июня.

Сотрудники Гидрометцентра советуют в это время поменьше находиться на солнце. Если вы увидите человека, которому стало плохо, примите меры.

ИСТОЧНИК KP.RU