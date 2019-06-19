Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ*

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-19T13:04:16+03:00

У задержанных были при себе деньги и банковские карты

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Следственный комитет России по Северо-Кавказскому федеральному округу опубликовал видеоролик о задержании уроженцев Кавказа, которых подозревают в финансовой помощи ИГ*. На кадрах можно заметить, что у них забрали деньги, иностранную валюту, банковские карты и мобильные телефоны.

Ранее стало известно, что в Дагестане и на Ставрополье проходят обыски в связи с делом о финансировании терроризма. К следственным мероприятиям привлекли сотрудников ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, Центр "Э" ГУ МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Двух уроженцев Северного Кавказа задержали в Москве. Сейчас следствие проверяет, причастны ли они к этому делу.

*ИГ — запрещенная в России организация

Видео задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU