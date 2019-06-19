Вячеслав Битаров: «Вопрос развития инфраструктуры системы образования - в приоритете у республиканской власти»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-19T13:04:58+03:00

В Москве глава Северной Осетии принял участие в заседании Совета при полпреде президента в СКФО

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В работе Совета приняли участие зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева, советник президента Руслан Эдельгериев, первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, главы субъектов СКФО.

На заседания рассмотрели такие вопросы, как обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования, меры по снижению уровня безработицы и содействию занятости населения. Кроме того, отдельной темой разговора Александра Матовникова с главами субъектов округа стало выполнение Комплексного плана реализации Стратегии национальной безопасности РФ.

Выступая с докладом, глава РСО - А Вячеслав Битаров сообщил, что с 2018 года в Северной Осетии регулярно проходят встречи с населением. Среди тем, наиболее часто поднимаемых гражданами, - доступность дошкольного и школьного образования.

- Вопрос развития инфраструктуры системы образования расценивается республиканскими и местными органами власти как приоритетный, обеспечивающий населению необходимое качество жизни, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

В 2018 году в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» в республике открыто 4 детских сада на 120 мест каждый. Завершено строительство детсада на 280 мест во Владикавказ. За счет средств резервного фонда правительства РФ построены 2 детсада на 120 мест каждый в селах Ир и Дачное Пригородного района, а также садик на 230 мест в Моздоке, ведется строительство детсада на 120 мест в с. Мичурино Ардонского района.

В рамках госпрограммы «Развитие образования РФ» в 2018 году возведено 9 пристроек к зданиям действующих детских садов на 495 мест. В 2019-м построят детсад на 150 мест в ст. Луковская Моздокского района, введено в эксплуатацию еще 19 пристроек на 765 мест.

За счет средств республиканского бюджета будет осуществлено перепрофилирование здания начальной школы прогимназии «Интеллект» под дошкольную образовательную организацию - это еще 300 мест.

Вячеслав Битаров отметил, что более 130 зданий изношены более чем на 50%. Практически все школы построены до 70-х годов прошлого века. Глава Северной Осетии предложил рассмотреть возможность включения в перечень мероприятий нацпроекта «Образование» проведение капремонтов или реконструкций школ и оснащение их современным оборудованием.

Коснулись также вопроса ликвидации двухсменного режима обучения и вопроса старения педагогических кадров, а также нехватки учителей английского языка, математики, особенно, в селах.

Кроме того, Вячеслав Битаров обратился с просьбой включить в проект решения заседания Совета вопрос обеспечения целевыми квотами для поступления в вузы 45 детей, пострадавших в результате теракта 1 - 3 сентября в бесланской школе № 1. Александр Матовников подчеркнул важность данного вопроса и заверил, что он будет детально рассмотрен.

В рамках рабочего визита в Москву Вячеслав Битаров встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Руководитель региона поблагодарил главу ведомства за всестороннюю поддержку и проинформировал о текущей ситуации в сфере образования в Северной Осетии. Ольга Васильева заверила, что Министерство просвещения РФ и дальше будет оказывать помощь в развитии и модернизации системы образования Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU