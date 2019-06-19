2019-06-19T13:23:58+03:00
Происшествия

Ещё один пострадавший в ДТП на Ставрополье находится в тяжелом состоянии

Мужчину перевели в краевую больницу
Антон Шаповалов
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Врачи перевезли в Ставрополь одного из девяти пострадавших в аварии около Невинномысска. Ранее его госпитализировали в центральную городскую больницу, передает краевой Минздрав.

Как отмечают в ведомстве, мужчину перевели из-за того, что его состояние ухудшилось. Другие восемь человек остаются в Невинномысске, их здоровье до сих пор не изменилось.

Напомним, 17 июня в Кочубеевском районе произошло ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и машина. На месте скончалось два человека, пострадало ещё десять, девять из которых госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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