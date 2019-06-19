Четыре человека попали в больницу после аварии в Кисловодске

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-19T13:41:33+03:00

Один из водителей не уступил дорогу

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ДТП произошло вчера вечером в Кисловодске на перекрёстке проспектов Победы и Первомайского. Об этом сообщает пресс-служба краевого отдела ГИБДД.

Как объясняют в ведомстве, 20-летний водитель ВАЗ-2109, выезжая на перекрёсток, не уступил дорогу Lada Priora. В результате машины столкнулись, четверо людей, которые были внутри, получило травмы. Врачи оперативно привезли их в местную больницу.

Сотрудники ГИБДД говорят, что в произошедшем виноват водитель ВАЗ-2109, потому что он выезжал на неравнозначную дорогу. Для этого ему надо было пропустить весь поток автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU